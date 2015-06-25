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    ​Гендиректор "Электрические сети Армении" покинул Ереван

    Он в командировке, и я не могу сказать – когда возвратится, - заявила пресс-секретарь компании

    Баку. 25 июня. REPORT.AZ/ Генеральный директор компании "Электрические сети Армении" Евгений Бибин на неопределенный срок отбыл в Москву. Как сообщает Report, об этом пишет армянская газета "Жоховурд".

    "Он в командировке, и я не могу сказать – когда возвратится", - заявила пресс-секретарь "Электрических сетей Армении" Наталья Сарджанян. 

    Напомним, что в Армении с 19 июня проходят акции в знак протеста против подорожания электроэнергии. Тысячи людей в различных городах и районах выходят на улицы, чтобы выразить свой протест против решения правительства. Полиция разогнала акцию в Ереване 23 июня и арестовала 237 человек. В отношении их было возбуждено уголовное дело по статье "хулиганство".

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