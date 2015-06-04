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    Генассамблея ООН одобрила резолюцию о внутренне перемещенных лицах и беженцах из Грузии

    Резолюция принята на заседании, посвященном обсуждению вопроса о затянувшихся конфликтах на пространстве ГУАМ

    Баку. 4 июня. REPORT.AZ/ Генеральная Ассамблея ООН одобрила резолюцию "Положение внутренне перемещенных лиц и беженцев из Абхазии, Грузия, и Цхинвальского региона/Южной Осетии, Грузия". Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу ООН, в ней говорится о недопустимости "насильственного изменения демографической ситуации" в результате конфликтов в Грузии, где в настоящее время насчитывается более 262 тысяч вынужденных переселенцев. 

    Резолюция была принята 75 голосами "за", при 16 "против" и 78 "воздержавшихся" на заседании, посвященном обсуждению вопроса "о затянувшихся конфликтах на пространстве ГУАМ и их последствиях для международного мира, безопасности и развития". 

    "Генеральная Ассамблея признает право на возвращение всех внутренне перемещенных лиц и беженцев и их потомков, независимо от этнической принадлежности, в их дома на всей территории Грузии, в том числе в Абхазии и Цхинвальском регионе/Южной Осетии", - говорится в резолюции.

    Делегаты Генеральной Ассамблеи напомнили о необходимости "соблюдать имущественные права всех внутренне перемещенных лиц и беженцев, пострадавших от конфликтов в Грузии, и воздерживаться от приобретения собственности в нарушение этих прав".

    Ассамблея призвала обеспечить беспрепятственный доступ в гуманитарных целях ко всем внутренне перемещенным лицам, беженцам и другим лицам, проживающим во всех пострадавших от конфликтов районах на всей территории Грузии.

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