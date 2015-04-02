​Генассамблея ООН одобрила резолюцию о сотрудничестве между ООН и ГУАМ

Баку. 2 апреля. REPORT.AZ/ Генеральная ассамблея Организации Объединенных Наций одобрила резолюцию о сотрудничестве между ООН и ГУАМ.

Как передает Report, об этом написал на своей странице в Твиттер постпред Украины в ООН Юрий Сергеев.

"Генассамблея ООН консенсусом одобрила резолюцию о сотрудничестве между ООН и GUAM. Спасибо Литве и Польше за соавторство", - написал он.

Организация за демократию и экономическое развитие - ГУАМ создана в 1997 году Грузией, Украиной, Азербайджаном и Молдовой (с 1999-го по 2005-й в организацию также входил Узбекистан).

Председательствование в ГУАМ перешло с 1 января 2015 г. к Украине.