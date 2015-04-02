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    ​Генассамблея ООН одобрила резолюцию о сотрудничестве между ООН и ГУАМ

    Проект представила украинская сторона

    Баку. 2 апреля. REPORT.AZ/ Генеральная ассамблея Организации Объединенных Наций одобрила резолюцию о сотрудничестве между ООН и ГУАМ.

    Как передает Report, об этом написал на своей странице в Твиттер постпред Украины в ООН Юрий Сергеев.

    "Генассамблея ООН консенсусом одобрила резолюцию о сотрудничестве между ООН и GUAM. Спасибо Литве и Польше за соавторство", - написал он.

    Организация за демократию и экономическое развитие - ГУАМ создана в 1997 году Грузией, Украиной, Азербайджаном и Молдовой (с 1999-го по 2005-й в организацию также входил Узбекистан).

    Председательствование в ГУАМ перешло с 1 января 2015 г. к Украине.

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