ГД ратифицировала соглашение о сохранении биоресурсов Каспийского моря

Баку. 10 ноября. REPORT.AZ/ Госдума приняла закон о ратификации соглашения о сохранении и рациональном использовании водных биологических ресурсов Каспийского моря, информирует Report со ссылкой на РИА "Новости".

В сентябре 2014 года в Астрахани представители Азербайджана, Ирана, Казахстана, РФ и Туркменистана подписали соглашение о сохранении и рациональном использовании водных биологических ресурсов Каспийского моря.

Сейчас сотрудничество прикаспийских государств в этой сфере основано на протоколе заседания полномочных представителей прикаспийских государств от 23 декабря 1992 года. Тогда была учреждена межведомственная комиссия по водным биоресурсам Каспийского моря, которая является единственным действующим механизмом по управлению водными биоресурсами Каспия.

Как отмечается в пояснительных документах, эта комиссия будет координировать деятельность по сохранению, воспроизводству, рациональному использованию совместных водных биологических ресурсов. Кроме того, она будет ежегодно определять общий допустимый улов совместных водных биологических ресурсов и распределять его на национальные квоты, устанавливать критерии распределения улова.

К полномочиям комиссии будет относиться также регулирование промысла и сохранение совместных водных биологических ресурсов на основе ограничений, которые могут включать запрет промысла в определенных районах и в отношении отдельных видов ресурсов на определенные периоды.