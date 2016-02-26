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    ​"Газпром" резко сократил поставки газа в Турцию

    Главным фактором в деле сокращения поставок стал ценовой спор «Газпрома» с частными турецкими газовыми компаниями

    Баку. 26 февраля. REPORT.AZ/ Госкомпания "Газпром" резко сократила поставки газа в Турцию из-за ценового спора с частными энергетическими компаниями республики.

    Как передает Report, об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на данные "Булгартрансгаза", на который приходится около половины поставок газа из России в Турцию.

    Снижение поставок было зафиксировано еще 10 февраля, тогда объемы упали на 10%, своего минимального значения поставки достигли в период с 15 по 21 февраля — тогда поставки просели на 50%. На текущей неделе объем поставок упал на 40% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и составил 26,7 млн кубов.

    В Минэнерго Турции пояснили, что основная причина снижения поставок — ценовая война турецких компаний с "Газпромом", а не аномально теплая температура и, как следствие, снижение спроса на газ.

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