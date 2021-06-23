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"Газпром" наращивает закупки газа в Туркменистане 

"Газпром" наращивает закупки газа в Туркменистане  "Газпром" наращивает закупки газа в Туркменистане, сокращает их в Казахстане и прекратил приобретение "голубого топлива" в Узбекистане, сообщает Report.
В регионе
23 июня 2021 г. 12:36
Газпром наращивает закупки газа в Туркменистане 

"Газпром" наращивает закупки газа в Туркменистане, сокращает их в Казахстане и прекратил приобретение "голубого топлива" в Узбекистане, сообщает Report.

Поставки туркменского газа российской компании возобновились после долгого перерыва в 2019 году с 4 млрд куб.м, в 2020 году объем вырос до 4,7 млрд куб.м. В первом квартале 2021 года закупки газа в Туркмении выросли до 2,2 млрд куб.м с 1,3 млрд куб.м годом ранее.

При этом сокращаются закупки "Газпромом" газа в Казахстане – с 12,6 млрд куб. м в 2018-м до 11,6 млрд куб.м в 2019-м и 5,7 млрд куб.м в 2020-м. За первый квартал 2021 года поставки упали до 0,6 млрд куб.м (с 2,2 млрд куб. м за тот же период 2020 года).

Что касается Узбекистана, то он превратился из продавца в покупателя газа "Газпрома". Так, Узбекистан в 2018 году поставил "Газпрому" 3,8 млрд куб. м газа, в 2019-м увеличил поставки до 4,9 млрд куб. м, а в 2020 году прекратил их. Более того, с 2020 года "Газпром" начал поставки в Узбекистан туркменского газа: в 2020 году было поставлено 0,9 млрд куб. м, а за первый квартал 2021 года – уже 1,5 млрд кубов.

Как считают специалисты, это связано с ростом внутреннего потребления природного газа в Узбекистане.

"Центрально-азиатские страны сейчас очень бурно развиваются. В первую очередь это касается Узбекистана. И мы наблюдаем большой рост потребления в этой стране. Поэтому, конечно же, в той или иной степени закупки газа сокращаются, ибо государство направляет газ на собственные нужды, если мы говорим об Узбекистане", - прокомментировала в мае ситуацию с узбекским газом заместитель председателя правления "Газпрома", генеральный директор ООО "Газпром экспорт" Елена Бурмистрова.

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