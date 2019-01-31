"Газпром Армения" работает в убыток

Баку. 31 января. REPORT.AZ/ После пересмотра цены на газ со стороны России в "Газпром Армения" изменилась ситуация, в компании начали "считать копейки". Как сообщает Report, об этом пишет армянская газета "168 жам".

По данным издания, накануне во всех офисах компании прошли собрания, в ходе которых отметили, что с учетом изменения цены на газ для Армении, компания теперь работает с убытком.

В связи с этим они вынуждены внедрить новый график работы инспекторов до окончательного определения цены на газ по итогам переговоров премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента России Владимира Путина.