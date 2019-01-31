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    "Газпром Армения" работает в убыток

    Армянские СМИ: После пересмотра цены на газ со стороны России в компании начали считать копейки

    Баку. 31 января. REPORT.AZ/ После пересмотра цены на газ со стороны России в  "Газпром Армения"  изменилась ситуация, в компании начали "считать копейки". Как сообщает Report, об этом пишет армянская газета "168 жам". 

    По данным издания, накануне во всех офисах компании прошли собрания, в ходе которых отметили, что с учетом изменения цены на газ для Армении, компания теперь работает с убытком. 

    В связи с этим они вынуждены внедрить новый график работы инспекторов до окончательного определения цены на газ по итогам переговоров премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента России Владимира Путина

    Ранее сообщалось, что в Армении подорожает газ.
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