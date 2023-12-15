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Гарибашвили: Грузия заслуженно получила статус кандидата в ЕС

Гарибашвили: Грузия заслуженно получила статус кандидата в ЕС Грузия победила своих внешних и внутренних врагов, те силы, которые боролись против предоставления ей статуса кандидата в ЕС.
В регионе
15 декабря 2023 г. 20:55
Гарибашвили: Грузия заслуженно получила статус кандидата в ЕС

Этот путь не был легким, мы прошли много испытаний, на этом пути было много сложностей, но мы достойно прошли его.

Как сообщает грузинское бюро Report, такое заявление сделал премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, выступая в Тбилиси на праздничном мероприятии в честь присвоения стране статуса кандидата на вступление в Европейский союз.

Премьер призвал граждан готовиться к объединению Грузии: "Теперь нас ждет большая победа. Мы должны готовиться к еще большей победе. Давайте осуществим главную мечту каждого грузина и каждого гражданина, живущего на этой земле - жить в едином, сильном, европейском государстве. Да здравствует единая Грузия".

Гарибашвили назвал предоставление Грузии статуса кандидата "историческим событием".

"Эта историческая победа принадлежит вам - нашему непобедимому, гордому и свободолюбивому народу. Мы боролись, много работали и победили вместе, мы власти и народ заслуженно получили статус кандидата в ЕС. Этот путь не был легким, мы прошли много испытаний, на этом пути было много сложностей, но мы достойно прошли его", - заявил он.

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Версия на английском языке Irakli Garibashvili: We deservedly won EU candidate country status
Версия на азербайджанском языке İrakli Qaribaşvili: "Avropa İttifaqına namizəd statusunu layiqincə qazandıq"

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