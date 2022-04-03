Гарибашвили: Грузия не будет вводить экономические санкции против России

Грузия не будет вводить экономические санкции против России.

Грузия не будет вводить экономические санкции против России.

Как передает грузинское бюро Report, об этом сказал премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в заявлении к журналистам.

Он сказал, что этим решением правительство Грузии отдает предпочтение национальным интересам страны и народа: «Я буду действовать в интересах нашей страны и нашего народа, и никто не может изменить это решение. Я буду проводить политику в интересах нашей страны и народа».

Премьер-министр отметил, что сегодня 20 процентов территории Грузии находятся под оккупацией: «За 30 лет мы прошли через три войны. К сожалению, в этих войнах погибли сотни тысяч людей, а у нас тысячи беженцев. Мы не должны повторять наших ошибок и проявлять халатность».

Гарибашвили выразил обеспокоенность событиями в Украине: «Грузия поддерживает Украину во всех международных форматах. От имени нашего правительства хочу выразить поддержку Украине. Мы отправили в Украину около 400 тонн гуманитарной помощи и делаем все возможное, чтобы уделить максимальное внимание гражданам Украины, прибывающим в Грузию».

Напомним, что ранее в интервью CNN президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что страна участвует во всех международных финансовых санкциях против России.