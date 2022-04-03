Гарибашвили: Грузия не будет вводить экономические санкции против России

Грузия не будет вводить экономические санкции против России.
Он сказал, что этим решением правительство Грузии отдает предпочтение национальным интересам страны и народа: «Я буду действовать в интересах нашей страны и нашего народа, и никто не может изменить это решение. Я буду проводить политику в интересах нашей страны и народа».
Премьер-министр отметил, что сегодня 20 процентов территории Грузии находятся под оккупацией: «За 30 лет мы прошли через три войны. К сожалению, в этих войнах погибли сотни тысяч людей, а у нас тысячи беженцев. Мы не должны повторять наших ошибок и проявлять халатность».
Гарибашвили выразил обеспокоенность событиями в Украине: «Грузия поддерживает Украину во всех международных форматах. От имени нашего правительства хочу выразить поддержку Украине. Мы отправили в Украину около 400 тонн гуманитарной помощи и делаем все возможное, чтобы уделить максимальное внимание гражданам Украины, прибывающим в Грузию».
Напомним, что ранее в интервью CNN президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что страна участвует во всех международных финансовых санкциях против России.