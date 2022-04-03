О нас
Аудио новости

Гарибашвили: Грузия не будет вводить экономические санкции против России

Гарибашвили: Грузия не будет вводить экономические санкции против России Грузия не будет вводить экономические санкции против России.
В регионе
3 апреля 2022 г. 16:26
Гарибашвили: Грузия не будет вводить экономические санкции против России
Ираклий Гарибашвили

Грузия не будет вводить экономические санкции против России.

Как передает грузинское бюро Report, об этом сказал премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в заявлении к журналистам.

Он сказал, что этим решением правительство Грузии отдает предпочтение национальным интересам страны и народа: «Я буду действовать в интересах нашей страны и нашего народа, и никто не может изменить это решение. Я буду проводить политику в интересах нашей страны и народа».

Премьер-министр отметил, что сегодня 20 процентов территории Грузии находятся под оккупацией: «За 30 лет мы прошли через три войны. К сожалению, в этих войнах погибли сотни тысяч людей, а у нас тысячи беженцев. Мы не должны повторять наших ошибок и проявлять халатность».

Гарибашвили выразил обеспокоенность событиями в Украине: «Грузия поддерживает Украину во всех международных форматах. От имени нашего правительства хочу выразить поддержку Украине. Мы отправили в Украину около 400 тонн гуманитарной помощи и делаем все возможное, чтобы уделить максимальное внимание гражданам Украины, прибывающим в Грузию».

Напомним, что ранее в интервью CNN президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что страна участвует во всех международных финансовых санкциях против России.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Baş nazir: “Gürcüstan Rusiyaya qarşı iqtisadi sanksiyalar tətbiq etməyəcək”

Самое читаемое

Переданные Арменией России истребители будут направлены в Украину
Переданные Арменией России истребители будут направлены в Украину
28 марта 2022 г. 13:32
Установлены личности некоторых пострадавших при взрыве в ночном клубе в Баку
ФотоУстановлены личности некоторых пострадавших при взрыве в ночном клубе в Баку
3 апреля 2022 г. 07:15
Актер Уилл Смит вступился за жену на церемонии вручения Оскара, ударив Криса Рока по лицу
ВидеоАктер Уилл Смит вступился за жену на церемонии вручения "Оскара", ударив Криса Рока по лицу
28 марта 2022 г. 07:08
Марков: Заявление депутата Делягина противоречит политике России
Марков: Заявление депутата Делягина противоречит политике России
29 марта 2022 г. 12:35
За угрозы в адрес Азербайджана следует привлечь к ответственности еще одного депутата РФ
За угрозы в адрес Азербайджана следует привлечь к ответственности еще одного депутата РФ
1 апреля 2022 г. 15:14
Азербайджан объявил Михаила Делягина в международный розыск
Азербайджан объявил Михаила Делягина в международный розыск
30 марта 2022 г. 15:40
В МИД России назвали заявления депутата Делягина об Азербайджане недопустимыми
В МИД России назвали заявления депутата Делягина об Азербайджане недопустимыми
29 марта 2022 г. 17:09
Между Турцией и Узбекистаном подписано рамочное военное соглашение
Между Турцией и Узбекистаном подписано рамочное военное соглашение
29 марта 2022 г. 20:50
Россия обстреляла ракетами украинские города Киев, Харьков и Хмельницкий
Россия обстреляла ракетами украинские города Киев, Харьков и Хмельницкий
30 марта 2022 г. 04:16
Политолог: США понимают, что будущее региона зависит от Азербайджана
Политолог: США понимают, что будущее региона зависит от Азербайджана
30 марта 2022 г. 13:06

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi