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Гарегин II, Арам I и члены Дашнакцутюн не будут участвовать во Всеобщем армянском саммите

Гарегин II, Арам I и члены Дашнакцутюн не будут участвовать во Всеобщем армянском саммите Католикос Всех армян Гарегин II и католикос Великого дома Килилийского Арам Первый, а также крупнейшая в диаспоре политическая партия АРФ Дашнакцутюн отказались участвовать во Всеобщем армянском саммите, который пройдет в Ереване 28-30 октября этого года.
В регионе
26 октября 2022 г. 12:28
Гарегин II, Арам I и члены Дашнакцутюн не будут участвовать во Всеобщем армянском саммите

Католикос Всех армян Гарегин II и католикос Великого дома Килилийского Арам Первый, а также крупнейшая в диаспоре политическая партия АРФ Дашнакцутюн отказались участвовать во Всеобщем армянском саммите, который пройдет в Ереване 28-30 октября этого года.

Как передает Report со ссылкой на "Новости-Армения", об этом заявил Заре Синанян.

По его словам, Гарегин II не захотел участвовать в организованном государством мероприятии по политическим соображениям, ввиду недоброжелательного отношения со стороны правительства.

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Версия на английском языке Garegin II, Aram I & Dashnaktsutyun members won’t attend General Armenian Summit
Версия на азербайджанском языке II Qaregin, I Aram və daşnaklar ümumerməni sammitində iştirakdan imtina ediblər

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