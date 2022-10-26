Гарегин II, Арам I и члены Дашнакцутюн не будут участвовать во Всеобщем армянском саммите

Католикос Всех армян Гарегин II и католикос Великого дома Килилийского Арам Первый, а также крупнейшая в диаспоре политическая партия АРФ Дашнакцутюн отказались участвовать во Всеобщем армянском саммите, который пройдет в Ереване 28-30 октября этого года.

Католикос Всех армян Гарегин II и католикос Великого дома Килилийского Арам Первый, а также крупнейшая в диаспоре политическая партия АРФ Дашнакцутюн отказались участвовать во Всеобщем армянском саммите, который пройдет в Ереване 28-30 октября этого года.

Как передает Report со ссылкой на "Новости-Армения", об этом заявил Заре Синанян.

По его словам, Гарегин II не захотел участвовать в организованном государством мероприятии по политическим соображениям, ввиду недоброжелательного отношения со стороны правительства.