    Гардабани и еще двум городам Грузии присвоен статус особого регулирования

    В регионе
    • 24 ноября, 2025
    • 15:26
    Гардабани и еще двум городам Грузии присвоен статус особого регулирования

    В Грузии городам Тбилиси, Гардабани и определенным территориям Тетрицкаро присвоен статус зоны особого регулирования.

    Об этом сообщает грузинское бюро Report со ссылкой на решение правительства.

    Согласно документу, к частям территорий в административных границах муниципалитетов указанных регионов будет применен статус территории специального регулирования с учетом экологических и других соответствующих факторов.

    Также Агентству по пространственному планированию и градостроительству дан ряд поручений. В случае необходимости агентство будет заниматься разработкой и утверждением планов развития или детальных планов развития на основе экологических исследований. Кроме того, в обязанности агентства входит корректировка контуров зон особого регулирования в случае необходимости и представление соответствующих предложений.

    В документе отмечается, что муниципалитеты Тбилиси, Гардабани и Тетрицкаро должны принять соответствующие меры для исполнения этого документа в соответствии с установленными законом правилами.

