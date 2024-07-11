Галузин: Сотрудничество Армении с НАТО может угрожать собственной безопасности

У российской стороны вызывает крайнее сожаление участие Армении в саммите НАТО в Вашингтоне.

У российской стороны вызывает крайнее сожаление участие Армении в саммите НАТО в Вашингтоне.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин.

"Говоря о сфере безопасности, хочу подчеркнуть, что Армения остается членом ОДКБ, выступает участником многочисленных двусторонних договоренностей в военной и военно-технической областях", - заметил он.

По его словам, в Армении предпочитают наращивать взаимодействие с НАТО или отдельными участниками альянса, особенно в части внедрения натовских стандартов, закупки вооружений или проведения совместных мероприятий боевой подготовки, не говоря об участии в проходящем в Вашингтоне в эти дни саммите этого военно-политического блока. Все это не может не вызывать ничего, кроме крайнего сожаления", - заявил он.

По словам Галузина, "углубляя такими темпами сотрудничество с теми, чья цель – "стратегическое поражение" России, Ереван своими руками рискует серьезно дестабилизировать обстановку на Южном Кавказе в ущерб в том числе собственной безопасности".

"Думаю, знающие специалисты и политики в Армении понимают возможные издержки от подобных неосмотрительных шагов", - добавил он.