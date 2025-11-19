Фюзеляж самолета Ан-26 поврежден во время уборки снега в аэропорту Норильска

Прокуратура разбирается в инциденте с повреждением воздушного судна Ан-26 во аэропорту Норильска во время уборки снега.

Как передает Report, об этом сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

"В международном аэропорту Норильск имени Н.Н. Урванцева при уборке снега с мест стоянки воздушных судов с использованием снегоуборочной техники допущено повреждение кабеля аэродромного электропитания с последующим локальным повреждением фюзеляжа самолета Ан-26", - говорится в сообщении.

Норильская транспортная прокуратура организовала проверку исполнения законодательства о безопасности полетов в деятельности аэропортовых служб, при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Отмечается, что инцидент произошел во вторник.