Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет

    Фюзеляж самолета Ан-26 поврежден во время уборки снега в аэропорту Норильска

    В регионе
    • 19 ноября, 2025
    • 11:23
    Фюзеляж самолета Ан-26 поврежден во время уборки снега в аэропорту Норильска

    Прокуратура разбирается в инциденте с повреждением воздушного судна Ан-26 во аэропорту Норильска во время уборки снега.

    Как передает Report, об этом сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

    "В международном аэропорту Норильск имени Н.Н. Урванцева при уборке снега с мест стоянки воздушных судов с использованием снегоуборочной техники допущено повреждение кабеля аэродромного электропитания с последующим локальным повреждением фюзеляжа самолета Ан-26", - говорится в сообщении.

    Норильская транспортная прокуратура организовала проверку исполнения законодательства о безопасности полетов в деятельности аэропортовых служб, при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

    Отмечается, что инцидент произошел во вторник.

    Россия Норильск Ан-26 флюзеляж

    Последние новости

    12:36

    В Душанбе пройдет 67-е заседание Совета по электроэнергетике СНГ

    Энергетика
    12:31

    Орхан Мамедов: Женские стартапы в Азербайджане демонстрируют более высокую эффективность

    Бизнес
    12:29

    Церемония прощания с Розой Джалиловой состоится в мечети Тезепир

    Искусство
    12:29

    Микаил Джаббаров: Азербайджан за последние 5 лет увеличил вдвое ненефтегазовый экспорт

    Бизнес
    12:28

    Расходы Азербайджана на здравоохранение в 2026 году составят 3,7 млрд манатов

    Финансы
    12:23
    Видео

    В Баку в общежитии произошел пожар

    Происшествия
    12:23

    В Азербайджане предлагают разработать Концепцию экономической безопасности

    Финансы
    12:20

    Сахиль Бабаев: Новый бюджетный пакет – финансовое обеспечение стратегии развития от Победы к благополучию

    Финансы
    12:17

    В украинском Тернополе из-за ударов ВС РФ погибли 10 человек, 37 ранены

    В регионе
    Лента новостей