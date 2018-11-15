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    ФСБ России задержала собиравших через Telegram деньги для ИГ

    Баку. 15 ноября. REPORT.AZ/ Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России в Томской области задержали группу лиц, которые собирали деньги для боевиков "Исламского государства" (ИГ) в Сирии через закрытые чаты в мессенджере Telegram. Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом  сообщает спецслужба.

    Как уточняется, задержанные размещали в закрытых чатах Telegram реквизиты банковских карт и платежных сервисов для переводов боевикам, воюющим в составе ИГ в Сирии.

    Фигуранты уже заключены под стражу, им предъявлено обвинение в финансировании терроризма.

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