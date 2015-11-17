ФСБ России признала терактом катастрофу А321 над Синаем

Баку. 17 ноября. REPORT.AZ/ Катастрофа А321 над Синаем, где погибли более 220 человек, является терактом. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил глава ФСБ России Александр Бортников.

"Можно однозначно сказать, что это террористический акт", —заявил Бортников во время совещания об итогах расследования причин крушения российского самолета в Кремле под председательством президента России Владимира Путина.

По словам главы ФСБ, исследование личных вещей и элементов самолета, экспертизы выявили следы взрывчатого вещества.

Отметим, ФСБ России объявило награду в 50 миллионов долларов за информацию о причастных к данному теракту.

Крупнейшая катастрофа в истории российской авиации произошла 31 октября: лайнер Airbus-321 авиакомпании "Когалымавиа", который летел из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург, разбился на Синае. На борту находились 217 пассажиров и семь членов экипажа. Все они погибли.



