О нас
Аудио новости

ФСБ России предотвратил теракт в Черкесске

ФСБ России предотвратил теракт в Черкесске ФСБ России в Черкесске предотвратил теракт, задержаны три сторонника "Исламского государства".
В регионе
18 апреля 2022 г. 11:07

ФСБ России в Черкесске предотвратил теракт, задержаны три сторонника "Исламского государства".

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил ЦОС ФСБ.

"Федеральной службой безопасности Российской Федерации на территории Карачаево-Черкесской республики пресечена подготовка террористического акта. В городе Черкесске задержаны трое граждан России, осуществлявших его подготовку в отношении одного из объектов органов власти по указанию боевиков запрещенной на территории России международной террористической организации "Исламское государство", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по адресу их проживания изъяты компоненты для изготовления самодельной взрывчатки, схема с объектом террористического устремления, средства связи с террористическим контентом, интернет-инструкции по изготовлению средств террора, переписка с боевиками ИГ о планируемом преступлении.

"В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30 и п. "а" ч. 2 ст. 205 (приготовление к террористическому акту в составе группы лиц), ч. 2 ст. 205.5 (участие в деятельности террористической организации) УК РФ", - добавляется в сообщении.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Другие новости из категории

Президент Кыргызстана посетит Азербайджан с официальным визитом
Президент Кыргызстана посетит Азербайджан с официальным визитом
18 апреля 2022 г. 12:07
Иран пригрозил нанести удар по центральным районам Израиля
Иран пригрозил нанести удар по центральным районам Израиля
18 апреля 2022 г. 11:52
Хулуси Акар: На севере Ирака по объектам террористов нанесены мощные авиаудары
Хулуси Акар: На севере Ирака по объектам террористов нанесены мощные авиаудары
18 апреля 2022 г. 11:48
В результате обстрела Львова 6 человек погибли, 8 ранены
В результате обстрела Львова 6 человек погибли, 8 ранены
18 апреля 2022 г. 11:32
Президент Туркменистана подписал новые законы
Президент Туркменистана подписал новые законы
18 апреля 2022 г. 11:30
В Турции автобус с туристами попал в ДТП, есть пострадавшие
В Турции автобус с туристами попал в ДТП, есть пострадавшие
18 апреля 2022 г. 11:17
В Грузии за сутки коронавирусом заразились 74 человека
В Грузии за сутки коронавирусом заразились 74 человека
18 апреля 2022 г. 11:07
ВС России зашли в украинский город Кременная, начались уличные бои
ВС России зашли в украинский город Кременная, начались уличные бои
18 апреля 2022 г. 10:51
На военной базе в Грузии обнаружено тело военнослужащего
На военной базе в Грузии обнаружено тело военнослужащего
18 апреля 2022 г. 10:45
В Стамбуле прогремел взрыв
В Стамбуле прогремел взрыв
18 апреля 2022 г. 10:24

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi