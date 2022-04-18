ФСБ России предотвратил теракт в Черкесске

ФСБ России в Черкесске предотвратил теракт, задержаны три сторонника "Исламского государства".

ФСБ России в Черкесске предотвратил теракт, задержаны три сторонника "Исламского государства".

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил ЦОС ФСБ.

"Федеральной службой безопасности Российской Федерации на территории Карачаево-Черкесской республики пресечена подготовка террористического акта. В городе Черкесске задержаны трое граждан России, осуществлявших его подготовку в отношении одного из объектов органов власти по указанию боевиков запрещенной на территории России международной террористической организации "Исламское государство", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по адресу их проживания изъяты компоненты для изготовления самодельной взрывчатки, схема с объектом террористического устремления, средства связи с террористическим контентом, интернет-инструкции по изготовлению средств террора, переписка с боевиками ИГ о планируемом преступлении.

"В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30 и п. "а" ч. 2 ст. 205 (приготовление к террористическому акту в составе группы лиц), ч. 2 ст. 205.5 (участие в деятельности террористической организации) УК РФ", - добавляется в сообщении.