    • 08 мая, 2026
    • 21:18
    В Туркменистане отметили 103-ю годовщину со дня рождения Гейдара Алиева

    В Туркменистан состоялось мероприятие, посвящённое 103-й годовщине со дня рождения общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева.

    Как передает Казахстанское бюро Report со ссылкой на посольство Азербайджана в Туркменистане, мероприятие прошло в Институте международных отношений Министерства иностранных дел Туркменистана под темой "Азербайджан–Туркменистан: братские и стратегические отношения сотрудничества".

    В рамках мероприятия была организована фотовыставка, отражающая внешнеполитический курс Гейдара Алиева и развитие азербайджано-туркменских отношений. Также участникам представили видеоролик о жизни национального лидера Азербайджана и визите Национального лидера туркменского народа, председателя Народного совета Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова в Азербайджан.

    Посол Азербайджана в Туркменистане Гисмет Гезалов выступил с лекцией, посвящённой историческим и стратегическим основам сотрудничества между двумя странами. В своём выступлении дипломат подчеркнул, что отношения с братским Туркменистаном занимали особое место во внешнеполитическом курсе Гейдара Алиева.

    Было отмечено, что подписанная в 2017 году Декларация о стратегическом партнёрстве укрепила политическую и правовую основу двусторонних отношений. По словам посла, в последние годы сотрудничество между Азербайджан и Туркменистан вышло на новый этап благодаря политической воле президентов Ильхам Алиев и Сердар Бердымухамедов.

    Особое внимание в ходе мероприятия было уделено развитию сотрудничества в сферах экономики, энергетики, транспорта, гуманитарных связей и культуры, а также стратегическому значению Транскаспийского транспортного коридора.

    Кроме того, участники обсудили взаимодействие в области науки и образования, включая сотрудничество между Университет ADA и Институтом международных отношений МИД Туркменистана. Было подчёркнуто, что стипендиальная программа имени Гейдара Алиева в рамках программы Study in Azerbaijan предоставляет гражданам Туркменистана возможность обучаться в Азербайджане на полностью финансируемой основе.

    В завершение мероприятия студентам представили туркменский перевод сборника стихов "Эпизод вечности" азербайджанского поэта Залимхана Якуба, посвящённого Гейдару Алиеву.

    Türkmənistanda Heydər Əlievin anadan olmasının 103-cü ildönümünə həsr olunmuş tədbir keçirilib
    Event dedicated to 103rd anniversary of Heydar Aliyev's birth held in Turkmenistan

