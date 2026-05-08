Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    ВСУ заявили об ударах по НПЗ в Ярославской области и складу БПЛА в Ростове-на-Дону

    Другие страны
    • 08 мая, 2026
    • 20:26
    ВСУ заявили об ударах по НПЗ в Ярославской области и складу БПЛА в Ростове-на-Дону

    Подразделения Сил обороны Украины нанесли в ночь на пятницу удары по нефтеперерабатывающему заводу "Ярославльский" в Ярославской области РФ и складу хранения БПЛА в Ростове-на-Дону.

    Как передает Report со ссылкой на украинские медиа, об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

    По данным украинской стороны, после ударов на объектах возникли пожары.

    В Генштабе отметили, что НПЗ "Ярославльский" является одним из ключевых предприятий российской нефтеперерабатывающей отрасли с мощностью переработки около 15 млн тонн в год.

    "Степень нанесенного ущерба уточняется", - говорится в сообщении.

    Кроме того, украинские силы заявили о поражении нефтебазы "Луганская" в подконтрольном РФ Луганске, складов горюче-смазочных материалов и ремонтного подразделения российских войск в различных населенных пунктах.

    Также, по информации Генштаба ВСУ, удары были нанесены по узлам связи российских войск на оккупированной территории Запорожской области.

    "Среди прочего поражен российский зенитный ракетный комплекс "Тор-М2" в районе Михайловки Запорожской области и радиолокационная станция "Каста-2Е" в Крыму", – рассказали в Генштабе.

    Российско-украинский конфликт Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) НПЗ Ярославльский Нефтебаза Луганская
    Ukrayna Rusiyaya məxsus NEZ və PUA anbarına zərbələr endirib

    Последние новости

    21:36

    В Кении при обрушении шахты по добыче золота погибли не менее 15 человек

    Другие страны
    21:18
    Фото

    В Туркменистане отметили 103-ю годовщину со дня рождения Гейдара Алиева

    Внешняя политика
    21:16

    Билеты на турнир UFC в Баку поступят в продажу 15 мая

    Индивидуальные
    21:04
    Фото

    В выходные на двух улицах Баку будут проводиться ремонтные работы

    Инфраструктура
    20:45
    Видео

    В Масазыре за наркоторговлю задержаны 13 человек

    Происшествия
    20:29

    В США признали виновными четырех фигурантов дела об убийстве президента Гаити

    Другие страны
    20:26

    ВСУ заявили об ударах по НПЗ в Ярославской области и складу БПЛА в Ростове-на-Дону

    Другие страны
    20:12
    Фото

    В Гяндже проходит фестиваль WUF13

    Инфраструктура
    19:57

    В Испании госпитализировали женщину с подозрением на хантавирус

    Другие страны
    Лента новостей