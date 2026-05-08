ВСУ заявили об ударах по НПЗ в Ярославской области и складу БПЛА в Ростове-на-Дону

Подразделения Сил обороны Украины нанесли в ночь на пятницу удары по нефтеперерабатывающему заводу "Ярославльский" в Ярославской области РФ и складу хранения БПЛА в Ростове-на-Дону.

Как передает Report со ссылкой на украинские медиа, об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

По данным украинской стороны, после ударов на объектах возникли пожары.

В Генштабе отметили, что НПЗ "Ярославльский" является одним из ключевых предприятий российской нефтеперерабатывающей отрасли с мощностью переработки около 15 млн тонн в год.

"Степень нанесенного ущерба уточняется", - говорится в сообщении.

Кроме того, украинские силы заявили о поражении нефтебазы "Луганская" в подконтрольном РФ Луганске, складов горюче-смазочных материалов и ремонтного подразделения российских войск в различных населенных пунктах.

Также, по информации Генштаба ВСУ, удары были нанесены по узлам связи российских войск на оккупированной территории Запорожской области.

"Среди прочего поражен российский зенитный ракетный комплекс "Тор-М2" в районе Михайловки Запорожской области и радиолокационная станция "Каста-2Е" в Крыму", – рассказали в Генштабе.