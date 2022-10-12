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ФСБ России предотвратил еще одну попытку теракта

ФСБ России предотвратил еще одну попытку теракта Федеральная служба безопасности (ФСБ) предотвратила диверсионно-террористический акт на одном из транспортно-логистических терминалов Брянска.
В регионе
12 октября 2022 г. 11:32
ФСБ России предотвратил еще одну попытку теракта

Федеральная служба безопасности (ФСБ) предотвратила диверсионно-террористический акт на одном из транспортно-логистических терминалов Брянска.

Как передает Report, об этом сообщил информационный центр ФСБ.

По данным ведомства, подготовкой теракта занимались украинские спецслужбы. Так, задержан гражданин Украины 1967 года рождения.

Задержанный мужчина, по данным ФСБ, арендовал квартиру, где собрал самодельное взрывное устройство и проверил его на готовность под контролем специалиста-взрывотехника украинской спецслужбы. После мужчина обследовал склад транспортно-логистической терминала, чтобы заложить устройство и "осуществить взрыв большой мощности".

При задержании у него изъяли взрывное устройство массой 3 кг в тротиловом эквиваленте и средства связи для контакта с сотрудниками спецслужб Украины. Следствие возбудило уголовное дело по статье "Приготовление к террористическому акту" (ст. 30 ст. 205 УК РФ) и "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение взрывчатых веществ или взрывных устройств в составе организованной группы" (ч.4 ст. 222.1 УК РФ).

11.03

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России задержала в Московской области предполагаемого агента Службы безопасности Украины (СБУ). Он якобы готовил теракты с применением двух переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) "Игла".

Как передает Report cо ссылкой на российские СМИ, возбуждено дело по ч. 4 ст. 222 УК РФ (незаконное хранение или перевозка оружия, осуществленное организованной группой).

Задержанный - гражданин Украины 1972 года рождения. Его имя не приводится. По версии ФСБ, мужчина по заданию СБУ доставил в Россию из Киева ПЗРК "Игла". Он якобы перевез их в оборудованном в машине тайнике транзитом через Эстонию.

У задержанного изъяли две единицы ПЗРК "Игла", а также средства связи, "подтверждающие его преступные действия и контакты с сотрудниками СБУ".

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