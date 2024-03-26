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В России задержан чемпион мира по джиу-джитсу по подозрению в пособничестве ИГ

В России задержан чемпион мира по джиу-джитсу по подозрению в пособничестве ИГ Сотрудники ФСБ России задержали в Ингушетии чемпиона мира по джиу-джитсу Сейд-Умара Имагожева.
В регионе
26 марта 2024 г. 17:09
В России задержан чемпион мира по джиу-джитсу по подозрению в пособничестве ИГ

Сотрудники ФСБ России задержали в Ингушетии чемпиона мира по джиу-джитсу Сейд-Умара Имагожева.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ со ссылкой на источник в спецслужбах, он подозревается в связи с боевиками "Исламского государства" из ячейки в Карабулаке, которые были ликвидированы силовиками в начале марта.

По данным спецслужб, Имагожев поддерживал связь с террористами и помогал им скрываться, когда они находились в розыске.

Имагожев многократный победитель и призер российских и международных соревнований.

Террористическая ячейка в Карабулаке была ликвидирована во время операции ФСБ с 2 по 3 марта. Силовики уничтожили пятерых боевиков, которых возглавлял Амирхан Гуражев. Сам он давно находился в розыске за ряд преступлений, связанных с терроризмом. Боевики во время задержания открыли огонь и забаррикадировались в квартире жилого дома. В ходе операции пострадали пять сотрудников ФСБ.

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