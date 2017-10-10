ФСБ РФ задержало на границе человека, представившегося украинским военным

Баку. 10 октября. REPORT.AZ/ Пограничники РФ задержали на границе человека, который представился военнослужащим Вооруженных сил Украины.

Как сообщает Report, со ссылкой на РИА Новости, российские пограничники сообщили о задержании "за нарушение границы" на Луганском направлении, предположительно, "военнослужащего украинской армии", вечером 9 октября. "Пограничным управлением ФСБ России по Белгородской и Воронежской областям, за нарушение государственной границы из Украины в Россию на луганском направлении задержано лицо, представившееся военнослужащим Вооруженных сил Украины", - говорится в сообщении.

"Погрануправление ФСБ РФ устанавливает обстоятельства нарушения границы", - отметили в ведомстве.