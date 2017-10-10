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    ФСБ РФ задержало на границе человека, представившегося украинским военным

    ФСБ РФ устанавливает обстоятельства инцидента

    Баку. 10 октября. REPORT.AZ/ Пограничники РФ задержали на границе человека, который представился военнослужащим Вооруженных сил Украины.

     Как сообщает Report, со ссылкой на РИА Новости, российские пограничники сообщили о задержании "за нарушение границы" на Луганском направлении, предположительно, "военнослужащего украинской армии", вечером 9 октября.  "Пограничным управлением ФСБ России по Белгородской и Воронежской областям, за нарушение государственной границы из Украины в Россию на луганском направлении задержано лицо, представившееся военнослужащим Вооруженных сил Украины", - говорится в сообщении. 

    "Погрануправление ФСБ РФ устанавливает обстоятельства нарушения границы", - отметили в ведомстве. 

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