ФСБ РФ предотвратила теракт разведки Киева на авианосце "Адмирал Кузнецов"

ФСБ России пресекла попытку украинской военной разведки совершить теракт на тяжелом авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов" в Мурманске.

ФСБ России пресекла попытку украинской военной разведки совершить теракт на тяжелом авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов" в Мурманске.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

В ЦОС сообщили, что "в марте 2024 года на гражданина России 2000 года рождения, проходящего военную службу на авианосце, посредством иностранных интернет-мессенджеров WhatsАpp и Telegram вышел сотрудник спецслужб Украины, представившийся "Олегом". В ходе телефонных разговоров он с применением психологического воздействия - от обещаний обеспечения выезда за границу по поддельным документам и выплаты крупного вознаграждения до угроз привлечения к уголовной ответственности за финансирование ВСУ по сфабрикованным основаниям - склонял военнослужащего к совершению теракта на военном корабле.

"После обращения офицера в органы безопасности под их полным контролем в рамках оперативной игры проводились дальнейшие мероприятия по документированию противоправной деятельности "Олега" и выявлению возможной агентуры и пособников киевского режима", - сообщили в ФСБ. "При этом "Олег" утверждал, что вся "операция" курируется лично главой Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР МОУ) Кириллом Будановым", - отметили в ЦОС.