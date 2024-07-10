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ФСБ РФ предотвратила теракт разведки Киева на авианосце "Адмирал Кузнецов"

ФСБ РФ предотвратила теракт разведки Киева на авианосце "Адмирал Кузнецов" ФСБ России пресекла попытку украинской военной разведки совершить теракт на тяжелом авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов" в Мурманске.
В регионе
10 июля 2024 г. 10:59
ФСБ РФ предотвратила теракт разведки Киева на авианосце Адмирал Кузнецов

ФСБ России пресекла попытку украинской военной разведки совершить теракт на тяжелом авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов" в Мурманске.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

В ЦОС сообщили, что "в марте 2024 года на гражданина России 2000 года рождения, проходящего военную службу на авианосце, посредством иностранных интернет-мессенджеров WhatsАpp и Telegram вышел сотрудник спецслужб Украины, представившийся "Олегом". В ходе телефонных разговоров он с применением психологического воздействия - от обещаний обеспечения выезда за границу по поддельным документам и выплаты крупного вознаграждения до угроз привлечения к уголовной ответственности за финансирование ВСУ по сфабрикованным основаниям - склонял военнослужащего к совершению теракта на военном корабле.

"После обращения офицера в органы безопасности под их полным контролем в рамках оперативной игры проводились дальнейшие мероприятия по документированию противоправной деятельности "Олега" и выявлению возможной агентуры и пособников киевского режима", - сообщили в ФСБ. "При этом "Олег" утверждал, что вся "операция" курируется лично главой Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР МОУ) Кириллом Будановым", - отметили в ЦОС.

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