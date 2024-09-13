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Захарова: МИД РФ разделяет оценки ФСБ деятельности британских дипломатов

Захарова: МИД РФ разделяет оценки ФСБ деятельности британских дипломатов Дипломаты посольства Великобритании в Москве занимались акциями, направленными на нанесение ущерба российскому народу. Их деятельность вышла далеко за рамки венских конвенций.
В регионе
13 сентября 2024 г. 09:38
Захарова: МИД РФ разделяет оценки ФСБ деятельности британских дипломатов

Дипломаты посольства Великобритании в Москве занимались акциями, направленными на нанесение ущерба российскому народу. Их деятельность вышла далеко за рамки венских конвенций.

Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Полностью разделяем выраженные ФСБ России оценки деятельности британских как бы дипломатов, - подчеркнула Захарова. - Британское посольство вышло далеко за пределы, очерченные венскими конвенциями. Но важнее всего то, что речь идет не только о формальной стороне вопроса и не соответствии заявленной деятельности, а о подобных акциях, нацеленных на нанесение ущерба нашему народу".

09.20

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России выявила в действиях шести сотрудников посольства Великобритании признаки разведывательно-подрывной работы. Они лишены аккредитации.

Как передает Report, об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на ФСБ РФ.

Имена британских дипработников служба не уточняет.

В ФСБ отметили, что директорат Восточной Европы и Центральной Азии МИД Британии "превращен в спецслужбу для нанесения поражения России и странам СНГ". Полученные российской спецслужбой документы подтверждают "координацию Лондоном эскалации международной военно-политической обстановки". По этой причине служба будет добиваться досрочного прекращения командировок в Россию тех британских дипломатов, в действиях которых обнаружат признаки разведывательно-подрывной работы.

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