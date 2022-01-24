Франция эвакуирует из Украины своих дипломатов

Франция эвакуирует своих дипломатов и их семьи из Украины.

Франция эвакуирует своих дипломатов и их семьи из Украины.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил украинский информационный портал "Вести", ссылаясь на источники в украинском парламенте.

Ранее британский МИД сообщил, что некоторые сотрудники в Украине уезжают из страны в ответ на якобы растущую угрозу со стороны РФ. По той же причине ранее Госдеп США предписал семьям сотрудников посольства в Киеве покинуть Украину, а также разрешил сделать это добровольно некоторым сотрудникам дипломатического представительства.

Также Австрия и Япония рассматривают вопрос эвакуации персонала посольств из этой страны.