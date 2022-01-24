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Франция эвакуирует из Украины своих дипломатов

Франция эвакуирует из Украины своих дипломатов Франция эвакуирует своих дипломатов и их семьи из Украины.
В регионе
24 января 2022 г. 14:11
Франция эвакуирует из Украины своих дипломатов

Франция эвакуирует своих дипломатов и их семьи из Украины.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил украинский информационный портал "Вести", ссылаясь на источники в украинском парламенте.

Ранее британский МИД сообщил, что некоторые сотрудники в Украине уезжают из страны в ответ на якобы растущую угрозу со стороны РФ. По той же причине ранее Госдеп США предписал семьям сотрудников посольства в Киеве покинуть Украину, а также разрешил сделать это добровольно некоторым сотрудникам дипломатического представительства.

Также Австрия и Япония рассматривают вопрос эвакуации персонала посольств из этой страны.

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