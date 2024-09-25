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Фракция Пашиняна добивается отставки министра юстиции, начался сбор подписей

Фракция Пашиняна добивается отставки министра юстиции, начался сбор подписей В правящей фракции "Гражданский договор" Народного собрания Армении начался сбор подписей для обращения к премьеру Николу Пашиняну с целью отставки министра юстиции Григора Минасяна.
В регионе
25 сентября 2024 г. 12:37
Фракция Пашиняна добивается отставки министра юстиции, начался сбор подписей

В правящей фракции "Гражданский договор" Народного собрания Армении начался сбор подписей для обращения к премьеру Николу Пашиняну с целью отставки министра юстиции Григора Минасяна.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, сбор подписей идет со вчерашнего дня, и подписались 10 членов фракции.

Согласно уставу партии, вопрос отстранения любого высокопоставленного чиновника может стать предметом обсуждения, если одна треть членов фракции обратится к лидеру партии. То есть для обсуждения отставки Минасяна нужно 24 человека, но, разумеется, последнее слово за Пашиняном.

По данным СМИ, в правящей фракции изначально были против назначения Минасяна, учитывая, что он брат экс-посла в Ватикане Микаэла Минасяна, зятя третьего президента Сержа Саргсяна. А недавно масла в огонь подлило назначение заместителем министра Сирвард Геворкян, однокурсницы дочери второго президента Роберта Кочаряна.

Минасян занимает пост министра юстиции с декабря 2022 года. Примечательно, что против его отца и брата в Армении возбуждены уголовные дела по нескольким статьям. Оба они в розыске.

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