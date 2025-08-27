О нас

Foreign Policy: Баку и Ереван могут подписать мирный договор в 2026 году

Foreign Policy: Баку и Ереван могут подписать мирный договор в 2026 году В авторитетном американском журнале Foreign Policy вышла масштабная статья, посвященная переговорам между Баку и Ереваном и перспективам нормализации отношений на Южном Кавказе.
В регионе
27 августа 2025 г. 00:03
Foreign Policy: Баку и Ереван могут подписать мирный договор в 2026 году

В авторитетном американском журнале Foreign Policy вышла обширная статья, посвященная переговорам между Баку и Ереваном и перспективам нормализации отношений на Южном Кавказе.

Как передает Report, в материале подчеркивается, что встреча 8 августа в Вашингтоне стала "водоразделом" в многолетнем конфликте.

Издание указывает, что рамочное соглашение открывает путь к разблокировке региональной торговли и инвестиций, а также закрепляет за США статус важного игрока в регионе, традиционно находившемся под влиянием России, Турции и Ирана.

Foreign Policy отмечает, что администрация Дональда Трампа рассчитывает на подписание и ратификацию полноценного мирного договора к концу 2026 года.

Авторы статьи подчеркивают, что переломным моментом стала победа Азербайджана во Второй Карабахской войне 2020 года и окончательное восстановление суверенитета в 2023 году. Это, по мнению журнала, создало фундаментально новую реальность.

Foreign Policy заключает, что рамочное соглашение между Баку и Ереваном стало значительным шагом к завершению одного из самых ожесточенных конфликтов региона.

"Так или иначе, это знаменует начало новой эры на Южном Кавказе", — отмечает издание.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Другие новости из категории

Армения и Россия с 1 сентября усилят фитосанитарный контроль грузов
Армения и Россия с 1 сентября усилят фитосанитарный контроль грузов
26 августа 2025 г. 21:15
Иран готов к непрямым переговорам с США по ядерной программе при гарантиях безопасности
Иран готов к непрямым переговорам с США по ядерной программе при гарантиях безопасности
26 августа 2025 г. 20:43
Арагчи: Иран допускает возможность нового конфликта с Израилем
Арагчи: Иран допускает возможность нового конфликта с Израилем
26 августа 2025 г. 20:07
В Армении суд отказался прекращать уголовное преследование против экс-президента Саргсяна
В Армении суд отказался прекращать уголовное преследование против экс-президента Саргсяна
26 августа 2025 г. 17:59
В Перми при ремонте железнодорожных цистерн произошел взрыв, есть погибший и раненые
В Перми при ремонте железнодорожных цистерн произошел взрыв, есть погибший и раненые
26 августа 2025 г. 17:28
Лондон и Ереван повысят уровень отношений до стратегического партнерства
Лондон и Ереван повысят уровень отношений до стратегического партнерства
26 августа 2025 г. 17:02
Украина и Великобритания обсудили сотрудничество в сфере производства дронов
Украина и Великобритания обсудили сотрудничество в сфере производства дронов
26 августа 2025 г. 16:53
Таиланд и Камбоджа договорились о разминировании в одном из регионов
Таиланд и Камбоджа договорились о разминировании в одном из регионов
26 августа 2025 г. 16:03
В Кыргызстане зафиксировано землетрясение магнитудой 4,1
В Кыргызстане зафиксировано землетрясение магнитудой 4,1
26 августа 2025 г. 14:59
Лидеры Узбекистана и Иордании обсудили расширение сотрудничества в разных сферах
Лидеры Узбекистана и Иордании обсудили расширение сотрудничества в разных сферах
26 августа 2025 г. 14:17

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi