Foreign Policy: Баку и Ереван могут подписать мирный договор в 2026 году

В авторитетном американском журнале Foreign Policy вышла масштабная статья, посвященная переговорам между Баку и Ереваном и перспективам нормализации отношений на Южном Кавказе.

Как передает Report, в материале подчеркивается, что встреча 8 августа в Вашингтоне стала "водоразделом" в многолетнем конфликте.

Издание указывает, что рамочное соглашение открывает путь к разблокировке региональной торговли и инвестиций, а также закрепляет за США статус важного игрока в регионе, традиционно находившемся под влиянием России, Турции и Ирана.

Foreign Policy отмечает, что администрация Дональда Трампа рассчитывает на подписание и ратификацию полноценного мирного договора к концу 2026 года.

Авторы статьи подчеркивают, что переломным моментом стала победа Азербайджана во Второй Карабахской войне 2020 года и окончательное восстановление суверенитета в 2023 году. Это, по мнению журнала, создало фундаментально новую реальность.

Foreign Policy заключает, что рамочное соглашение между Баку и Ереваном стало значительным шагом к завершению одного из самых ожесточенных конфликтов региона.

"Так или иначе, это знаменует начало новой эры на Южном Кавказе", — отмечает издание.