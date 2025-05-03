Forbes: РФ потребуется 230 лет и 100 млн жертв для захвата всей Украины

Российской армии при сохранении текущих темпов наступления и потерь потребуется примерно 230 лет для захвата еще не оккупированных украинских территорий — это почти 490 тысяч кв. км или 81% Украины, при этом погибнет порядка 101 млн российских военных.

Российской армии при сохранении текущих темпов наступления и потерь потребуется примерно 230 лет для захвата еще не оккупированных украинских территорий — это почти 490 тысяч кв. км или 81% Украины, при этом погибнет порядка 101 млн российских военных.

Как передает Report , такие подсчеты провело издание Forbes.

Общая площадь Украины превышает 603 000 кв. км, российские войска заняли с февраля 2022 года около 19% территории страны. Основную часть украинских земель ВС РФ заняли в первые же недели вторжения. За весь прошлый год зона их контроля увеличилась лишь на 0,5% украинской территории.

В апреле 2024 года, по оценкам DeepState, близкого к Генштабу ВСУ OSINT-проекта, российская армия заняла 175 кв. км украинской территории, в марте - 133 кв. км, в феврале - 192 кв. км.

Несмотря на почти 800 тысяч погибших и раненых, по оценке Международного института стратегических исследований (IISS), российская армия каждый месяц пополняется на 30 000 новых солдат.

ВС РФ ежемесячно набирают больше людей, чем теряют, так как многие раненые возвращаются на фронт, заявил 3 апреля командующий войсками США в Европе Кристофер Каволи. По данным Каволи, сейчас российская группировка в Украине насчитывает не менее 600 000 солдат. Это "самый высокий уровень за всю войну и почти вдвое больше первоначальной численности сил вторжения", подчеркнул он.

В Кремле, по мнению Каволи, все еще настроены на затяжную войну, которая в перспективе может выйти за пределы Украины. "Российский режим перестроил свои военные, экономические и социальные структуры, чтобы поддерживать то, что он считает долгосрочной конфронтацией с Западом", — подчеркивал Каволи.