О нас

Forbes: РФ потребуется 230 лет и 100 млн жертв для захвата всей Украины

Forbes: РФ потребуется 230 лет и 100 млн жертв для захвата всей Украины Российской армии при сохранении текущих темпов наступления и потерь потребуется примерно 230 лет для захвата еще не оккупированных украинских территорий — это почти 490 тысяч кв. км или 81% Украины, при этом погибнет порядка 101 млн российских военных.
В регионе
3 мая 2025 г. 03:38
Forbes: РФ потребуется 230 лет и 100 млн жертв для захвата всей Украины

Российской армии при сохранении текущих темпов наступления и потерь потребуется примерно 230 лет для захвата еще не оккупированных украинских территорий — это почти 490 тысяч кв. км или 81% Украины, при этом погибнет порядка 101 млн российских военных.

Как передает Report, такие подсчеты провело издание Forbes.

Общая площадь Украины превышает 603 000 кв. км, российские войска заняли с февраля 2022 года около 19% территории страны. Основную часть украинских земель ВС РФ заняли в первые же недели вторжения. За весь прошлый год зона их контроля увеличилась лишь на 0,5% украинской территории.

В апреле 2024 года, по оценкам DeepState, близкого к Генштабу ВСУ OSINT-проекта, российская армия заняла 175 кв. км украинской территории, в марте - 133 кв. км, в феврале - 192 кв. км.

Несмотря на почти 800 тысяч погибших и раненых, по оценке Международного института стратегических исследований (IISS), российская армия каждый месяц пополняется на 30 000 новых солдат.

ВС РФ ежемесячно набирают больше людей, чем теряют, так как многие раненые возвращаются на фронт, заявил 3 апреля командующий войсками США в Европе Кристофер Каволи. По данным Каволи, сейчас российская группировка в Украине насчитывает не менее 600 000 солдат. Это "самый высокий уровень за всю войну и почти вдвое больше первоначальной численности сил вторжения", подчеркнул он.

В Кремле, по мнению Каволи, все еще настроены на затяжную войну, которая в перспективе может выйти за пределы Украины. "Российский режим перестроил свои военные, экономические и социальные структуры, чтобы поддерживать то, что он считает долгосрочной конфронтацией с Западом", — подчеркивал Каволи.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Forbes: Rusiyanın bütün Ukraynanı işğal etməsi üçün 230 il və 100 milyon hərbi itki tələb olunacaq

Другие новости из категории

В Ереване найден мертвым наблюдатель миссии ЕС
В Ереване найден мертвым наблюдатель миссии ЕС
2 мая 2025 г. 19:34
В Турции произошло тяжелое ДТП, пострадали 15 человек
В Турции произошло тяжелое ДТП, пострадали 15 человек
2 мая 2025 г. 18:46
Эрдоган: Туркменский газ через 5 лет будет транспортироваться в Турцию по дну Каспия
Эрдоган: Туркменский газ через 5 лет будет транспортироваться в Турцию по дну Каспия
2 мая 2025 г. 18:35
В Берлине задержаны свыше 70 человек в ходе первомайских демонстраций
В Берлине задержаны свыше 70 человек в ходе первомайских демонстраций
2 мая 2025 г. 16:50
В Ереване глава района Нор-Норк и еще пятеро дали подписку о невыезде после драки
В Ереване глава района Нор-Норк и еще пятеро дали подписку о невыезде после драки
2 мая 2025 г. 15:21
В Беларуси вступил в силу приговор в отношении обвиняемых в попытке теракта
В Беларуси вступил в силу приговор в отношении обвиняемых в попытке теракта
2 мая 2025 г. 14:14
В Армении задержан налоговый инспектор по подозрению в получении крупной взятки
В Армении задержан налоговый инспектор по подозрению в получении крупной взятки
2 мая 2025 г. 13:46
Президент Таджикистана уволил гендиректора аэропорта Душанбе после итогов аудита
Президент Таджикистана уволил гендиректора аэропорта Душанбе после итогов аудита
2 мая 2025 г. 13:31
Поезда между Стамбулом и Анкарой остановились по техническим причинам
Поезда между Стамбулом и Анкарой остановились по техническим причинам
2 мая 2025 г. 13:02
Фракция Айастан готова присоединиться к процессу объявления импичмента Пашиняну
Фракция "Айастан" готова присоединиться к процессу объявления импичмента Пашиняну
2 мая 2025 г. 12:49

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi