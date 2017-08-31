Forbes назвал 100 самых влиятельных россиян века

© Gazeta.ru

Баку. 31 августа. REPORT.AZ/ Журнал Forbes составил рейтинг из 100 россиян, оказавших наибольшее влияние на историю с 1917 по 2017 год, передает Report со ссылкой на Газета.Ru.

Так, в число ста россиян, сыгравших ключевую роль в истории, вошли Юрий Гагарин, Иосиф Сталин, Владимир Путин, Алла Пугачева, Леонид Брежнев и Михаил Горбачев.

В списке 21 современник, среди которых звезда балета Михаил Барышников, физик Жорес Алферов, создатель "ВКонтакте" и Telegram Павел Дуров, режиссер Никита Михалков, хоккеисты Александр Овечкин и Владислав Третьяк, математик Григорий Перельман, экс-министр финансов Алексей Кудрин и другие.

Отмечается, что самому молодому из них - создателю криптовалюты Ethereum Виталику Бутерину - 23 года.

Список составляли эксперты в разных областях, а лидерами народного голосования стали Юрий Гагарин, Иосиф Сталин и Владимир Путин.