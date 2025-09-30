Фонд супруги премьер-министра Армении завершил 2024 год с убытком

Фонд "Мой шаг", возглавляемый Анной Акопян - супругой премьер-министра Армении Никола Пашиняна, по итогам 2024 года отчитался об убытке в размере 1,62 млн драмов (около $4,2 тыс.).

Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ со ссылкой на финансовую отчетность организации.

Фонд уплатил порядка 1,2 млн драмов налога на прибыль, при этом его доходы не покрыли расходы. Это привело к отрицательному финансовому результату. Несмотря на регулярные благотворительные мероприятия и ужины с билетами по 1 млн драмов, эффективность работы фонда вызывает сомнения.

На официальном сайте фонда среди проектов за 2024 год указаны образовательные инициативы, включая программу "Образование - это модно" и отправку студентов в Китай.