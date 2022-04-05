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Фон дер Ляйен и Боррель встретятся с Зеленским в Киеве

Фон дер Ляйен и Боррель встретятся с Зеленским в Киеве Глава Еврокомиссии Урсула Фон дер Ляйен и представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель посетят на текущей неделе Киев, встретятся с Владимиром Зеленским.
В регионе
5 апреля 2022 г. 13:14
Фон дер Ляйен и Боррель встретятся с Зеленским в Киеве

Глава Еврокомиссии Урсула Фон дер Ляйен и представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель посетят на текущей неделе Киев, встретятся с Владимиром Зеленским.

Как передает со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил официальный представитель ЕК Эрик Мамер.

"Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и верховный представитель по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель на этой неделе отправятся в Киев для встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским", - указал он в Twitter.

По словам Мамера, встреча пройдет в преддверии донорской конференции для Украины, намеченной на ближайшую субботу в Варшаве.

На прошлой неделе Киев посетила глава Европейского парламента Роберта Метсола.

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