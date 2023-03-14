Флаг ЕС сожгли около здания парламента Грузии

Участники акции протеста на проспекте Руставели в центре Тбилиси сняли флаг Евросоюза у здания парламента, растоптали его, а затем сожгли, сообщает Report со ссылкой на "Sputnik Грузия".

Участники акции протеста на проспекте Руставели в центре Тбилиси сняли флаг Евросоюза у здания парламента, растоптали его, а затем сожгли, сообщает Report со ссылкой на "Sputnik Грузия".

На акцию собрались сторонники "Консервативного движения" и созданной ими интернет-платформы "Альт-инфо".

После того, как флаг Евросоюза был сорван и сожжен, а на его место повесили грузинский флаг, на сцену поднялся священнослужитель и участники акции стали молиться.

Участники шествия скандировали "Грузия", "Да здравствует Грузия", "Грузия прежде всего", "Трусы, выходите".