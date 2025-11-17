Fitch сохранило кредитный рейтинг Украины на уровне ограниченного дефолта
В регионе
- 17 ноября, 2025
- 11:19
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings сохранило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Украины в иностранной валюте на уровне "ограниченного дефолта" ("RD").
Как передает Report, об этом сообщается в сообщении агентства.
"Fitch Ratings подтвердил долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Украины в иностранной валюте на уровне "ограниченного дефолта" ("RD")", - говорится в публикации.
Агентство традиционно не присваивает прогнозы суверенным рейтингам уровня "CCC+" и ниже. Долгосрочный РДЭ в национальной валюте был сохранен на уровне "ССС+". Краткосрочные рейтинги Украины в обеих валютах остались на уровне "C", рейтинг странового потолка - на уровне "B-".
Последние новости
11:35
Турпоток из Китая в Азербайджан вырос почти на 50%Туризм
11:34
В Харькове из-за ударов ВС РФ четыре человека погибли, 16 пострадалиВ регионе
11:34
На WUF13 в Азербайджане ожидают около 2500 волонтеровВнешняя политика
11:27
Адиль Мамедов: К организации WUF13 в Азербайджане привлечены лучшие специалистыВнешняя политика
11:24
Фото
В Баку впервые проходит China Visitors SummitТуризм
11:19
Fitch сохранило кредитный рейтинг Украины на уровне ограниченного дефолтаВ регионе
11:14
Азербайджан станет первой страной-хозяйкой WUF с саммитом лидеров государствВнешняя политика
11:13
Президенты Узбекистана и Туркменистана обсудили развитие двусторонних связейВ регионе
11:04