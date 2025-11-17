Ильхам Алиев саммит ЦА WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026
    Ильхам Алиев саммит ЦА WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026

    Fitch сохранило кредитный рейтинг Украины на уровне ограниченного дефолта

    В регионе
    • 17 ноября, 2025
    • 11:19
    Fitch сохранило кредитный рейтинг Украины на уровне ограниченного дефолта

    Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings сохранило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Украины в иностранной валюте на уровне "ограниченного дефолта" ("RD").

    Как передает Report, об этом сообщается в сообщении агентства.

    "Fitch Ratings подтвердил долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Украины в иностранной валюте на уровне "ограниченного дефолта" ("RD")", - говорится в публикации.

    Агентство традиционно не присваивает прогнозы суверенным рейтингам уровня "CCC+" и ниже. Долгосрочный РДЭ в национальной валюте был сохранен на уровне "ССС+". Краткосрочные рейтинги Украины в обеих валютах остались на уровне "C", рейтинг странового потолка - на уровне "B-".

    Fitch Ratings Украина рейтинг дефолта

    Последние новости

    11:35

    Турпоток из Китая в Азербайджан вырос почти на 50%

    Туризм
    11:34

    В Харькове из-за ударов ВС РФ четыре человека погибли, 16 пострадали

    В регионе
    11:34

    На WUF13 в Азербайджане ожидают около 2500 волонтеров

    Внешняя политика
    11:27

    Адиль Мамедов: К организации WUF13 в Азербайджане привлечены лучшие специалисты

    Внешняя политика
    11:24
    Фото

    В Баку впервые проходит China Visitors Summit

    Туризм
    11:19

    Fitch сохранило кредитный рейтинг Украины на уровне ограниченного дефолта

    В регионе
    11:14

    Азербайджан станет первой страной-хозяйкой WUF с саммитом лидеров государств

    Внешняя политика
    11:13

    Президенты Узбекистана и Туркменистана обсудили развитие двусторонних связей

    В регионе
    11:04

    МИД Узбекистана: Присоединение Азербайджана к встречам лидеров стран ЦА придаст формату новое содержание

    Внешняя политика
    Лента новостей