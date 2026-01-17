Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране Борьба с неоколониализмом мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Fitch: Нормализация отношений с Азербайджаном и Турцией улучшит экономические перспективы Армении

    Международное рейтинговое агентство Fitch отмечает начало торгово-экономических отношений между Арменией и Азербайджаном, нормализация отношений с Баку может улучшить перспективы армянской экономики.

    Как сообщает Report, об этом Fitch отмечает в рейтинговом действии по Армении.

    "Армения и Азербайджан подписали совместную декларацию, направленную на достижение мирного соглашения, которая значительно снижает риски военной эскалации в ближайшей перспективе. Подписание итогового соглашения остается неопределенным, поскольку оно зависит от внесения Арменией поправок в конституцию с целью исключения упоминаний о Карабахе, что требует проведения всенародного референдума, который, возможно, состоится после парламентских выборов в июне. Торговля с Азербайджаном и через него начала открываться. Отношения с Турцией существенно улучшаются, и, как сообщается, турецкое правительство рассматривает возможность открытия сухопутной границы с Арменией", - отмечает Fitch.

    Агентство подтвердило долгосрочный рейтинг Армении на уровне "BB-", изменило прогноз со "стабильного" на "позитивный".

    По оценкам Fitch, рост ВВП Армении в 2026-2027гг будет на уровне 5% в год: "Дополнительный потенциал роста в среднесрочной перспективе может возникнуть благодаря последовательному выполнению мирного соглашения с Азербайджаном и открытию границы с Турцией".

    Дефицит госбюджета в текущем году составит 4,5% ВВП за счет сокращения расходов на оборону. "Дефицит счета текущих операций в 2025 году составит 4,5% и немного снизится в 2026-2027гг", - подчеркивает агентство.

    Fitch также отмечает высокий уровень долларизации банковской системы Азербайджана – на конец ноября 2025 года уровень долларизации депозитов составил порядка 43,3%.

