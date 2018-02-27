Филиал банка в Тбилиси ограблен в третий раз за последние месяцы

Баку. 27 февраля. REPORT.AZ/ В Глданском районе Тбилиси преступник в маске ограбил филиал "Либерти банка", сообщает Report со ссылкой на "Интерфакс".

По свидетельству очевидцев, во время нападения в здании находились около 20 посетителей и несколько сотрудников. Угрожая пистолетом, грабитель забрал деньги, после чего скрылся.

Отмечается, что этот филиал банка "Либерти" за последние несколько месяцев ограбили уже в третий раз. В двух предыдущих случаях полиция задержала грабителей.