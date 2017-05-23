Фикри Ышик: Все конфликты в регионе должны решаться в рамках территориальной целостности государств

Батуми. 23 мая. REPORT.AZ/ "Совместная позиция, демонстрируемая нами в вопросах, касающихся усиления регионального сотрудничества, послужит примером для всего мира".

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом на проведенной 23 мая в Батуми пресс-конференции заявил министр обороны Турции Фикри Ышик.

По его словам, в центре внимания всего мира находятся вопросы, связанные с географическим месторасположением всех трех стран, использованием нефтяных, газовых и других энергоресурсов, а также безопасностью трубопроводов и других инфраструктурных проектов: "Между Турцией, Азербайджаном и Грузией существуют обладающие древней историей дружественные связи. У нас прекрасные отношения в политической и экономической сферах, что позволяет расширять и развивать сотрудничество в военной сфере. Совместные встречи в верхах наших президентов, министров иностранных дел и обороны приняли традиционный характер".

Министр также коснулся визита в Тбилиси делегации во главе с премьер-министром Турции: "Данный визит и наша трехсторонняя встреча служат укреплению не только делового партнерства, но и мира, безопасности и стратегического сотрудничества на Кавказе. На трехсторонней встрече мы в очередной раз отметили о неприкосновенности территориальной целостности Азербайджана и Грузии и необходимости решения всех конфликтов в регионе в рамках территориальной целостности государств", - подчеркнул министр обороны Турции.