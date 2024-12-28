Фидан: PKK не сможет укрываться в Сирии

Для обеспечения стабильности в Сирии и последовательного завершения переходного периода необходимо сотрудничество с новой администрацией этой страны.

Для обеспечения стабильности в Сирии и последовательного завершения переходного периода необходимо сотрудничество с новой администрацией этой страны.

Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан во время телефонного разговора со своим американским коллегой Энтони Блинкеном.

Фидан заявил, что они поддерживают усилия нового руководства Сирии по обеспечению территориальной целостности и безопасности страны.

По его словам, террористической организации PKK/YPG не будет позволено укрываться в Сирии.

Кроме того, он заявил, что необходимо приложить больше усилий для обеспечения постоянного прекращения огня в Газе.