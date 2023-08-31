Фидан: Переговоры с Лавровым являются подготовкой к встрече Эрдогана и Путина

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что его переговоры с российским коллегой Сергеем Лавровым в Москве являются подготовкой к встрече лидеров России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана, сообщает Report.

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что его переговоры с российским коллегой Сергеем Лавровым в Москве являются подготовкой к встрече лидеров России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана, сообщает Report.

"Вопросы, которые мы будем обсуждать, станут подготовкой для предстоящей встречи двух лидеров. Мы обсудим вопросы возобновления зерновой сделки и установления справедливого мира в Украине. Кроме того, на повестке дня будут стоять ситуации в Сирии и на Южном Кавказе. Благодарю дорогого друга [Сергея Лаврова] за гостеприимство и теплый прием", - сказал Х. Фидан на встрече с Лавровым.