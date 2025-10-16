Фидан обсудил с Рубио текущую ситуацию в Газе и Сирии

Состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом и государственным секретарем США Марко Рубио.

Об этом сообщает Report со ссылкой на TRT Haber.

Стороны обсудили шаги, которые следует предпринять для сохранения перемирия в Газе и для беспрерывной доставки гуманитарной помощи в регион.

В ходе беседы также были обсуждены вопросы реализации Декларации о намерениях, подписанной в Шарм-эш-Шейхе.

Кроме того, был проведен обмен мнениями по процессам в Сирии, по ядерной программе Ирана и текущей ситуации в российско-украинской войне.