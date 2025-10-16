Фидан обсудил с Рубио текущую ситуацию в Газе и Сирии
В регионе
- 16 октября, 2025
- 18:14
Состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом и государственным секретарем США Марко Рубио.
Об этом сообщает Report со ссылкой на TRT Haber.
Стороны обсудили шаги, которые следует предпринять для сохранения перемирия в Газе и для беспрерывной доставки гуманитарной помощи в регион.
В ходе беседы также были обсуждены вопросы реализации Декларации о намерениях, подписанной в Шарм-эш-Шейхе.
Кроме того, был проведен обмен мнениями по процессам в Сирии, по ядерной программе Ирана и текущей ситуации в российско-украинской войне.
