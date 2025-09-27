Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение III Игры СНГ День памяти
    Фидан: Эрдоган обсуждал с Трампом шаги для прекращения российско-украинской войны

    В регионе
    • 27 сентября, 2025
    • 23:41
    Фидан: Эрдоган обсуждал с Трампом шаги для прекращения российско-украинской войны

    В ходе переговоров президентов Турции и США Реджепа Тайипа Эрдогана и Дональда Трампа 25 сентября в Вашингтоне в числе прочих поднимался вопрос о совместных шагах для прекращения российско-украинской войны.

    Как передает Report, об этом глава МИД Турции Хакан Фидан сообщил журналистам по итогам визита в США.

    "Эрдоган и Трамп обсудили возможные совместные шаги для прекращения российско-украинской войны. Кроме того, они обсудили сотрудничество двух стран в рамках НАТО", - заявил министр.

    Кроме того по словам Фидана, турецкий лидер поднимал вопрос о Палестине: "Он особо подчеркнул важность для нас этих тем. Главное - это немедленное установление режима прекращения огня в секторе Газа, а также риски, связанные с экспансионистской политикой Израиля в регионе".

    Обсуждались также вопросы, находящиеся в повестке дня касательно отношений Сирии с США. "Все страны согласны с тем, что Сирия должна сохранять свою территориальную целостность и политическое единство", - подчеркнул глава МИД Турции.

