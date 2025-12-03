Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
    Фидан: Атаки на корабли в Черном море указывают на расширение географии войны

    В регионе
    • 03 декабря, 2025
    • 21:33
    Фидан: Атаки на корабли в Черном море указывают на расширение географии войны

    Атаки на корабли в Черном море указывают на расширение географии военных действий, подтверждая ранее высказанные опасения Турции.

    Как сообщает Report со ссылкой на агентство Anadolu, об этом заявил глава турецкого внешнеполитического ведомства Хакан Фидан в интервью журналистам в Брюсселе.

    Он отметил, что нападения на танкеры Kairos и Virat создают проблемы для грузоперевозок по черноморскому маршруту и угрозу морской торговле в целом.

    "Как страна с самой длинной береговой линией в Черном море, мы должны были принять соответствующие меры. Мы выполняем возложенную на нас задачу в данном вопросе", - сказал Фидан.

    Министр также подчеркнул, что создана рабочая группа с участием Турции, Болгарии и Румынии для защиты береговой линии, в частности от дрейфующих мин.

    Хакан Фидан грузоперевозки Черное море атака на танкеры
    Fidan: Qara dənizdə gəmilərə hücum edilməsi savaşın coğrafiyasının genişləndiyini göstərir
    Elvis

