Фарид Шафиев: Вступление Ирана в ЕАЭС в ближайшей перспективе маловероятно

Об этом сообщил председатель правления Центра анализа международных отношений Фарид Шафиев

В последнее время в СМИ муссируется информация о скором вступлении Ирана в Евразийский экономический союз (ЕАЭС). Однако опирающееся на первоисточники исследование, проведенное Центром анализа международных отношений, свидетельствует о том, что речь идет о замене временного соглашения между Ираном и ЕАЭС на постоянное торговое соглашение.

По информации Report, об этом сообщил председатель правления Центра анализа международных отношений Фарид Шафиев.

“Известно, что подобные соглашения уже подписаны с такими странами, как Вьетнам, Сербия и Сингапур. Вступление Ирана в ЕАЭС в ближайшей перспективе маловероятно”, - отметил Ф.Шафиев.

Евразийский экономический союз был создан в 2014 году в соответствии с договором, подписанным Беларусью, Казахстаном и Россией. 9 октября того же года Армения подписала договор о вступлении в ЕАЭС. Деятельность объединения официально началась 1 января 2015 года. Кыргызстан присоединился к Союзу в августе 2015 года.