    Фарид Шафиев: Влияние ОТГ в регионе неуклонно растет

    В регионе
    • 29 сентября, 2025
    • 09:30
    Фарид Шафиев: Влияние ОТГ в регионе неуклонно растет

    Влияние Организации тюркских государств (ОТГ) в регионе постоянно усиливается.

    Как сообщает Report, об этом сказал председатель Совета директоров Центра анализа международных отношений (ЦАМО) Фарид Шафиев на конференции мозговых центров государств-членов ОТГ в Баку.

    По его словам, в последние годы влияние организации растет: "ОТГ служит миру и сотрудничеству в регионе. Внутри организации действуют принципы сотрудничества и равноправия".

    Шафиев отметил, что некоторые международные организации нуждаются в серьезных реформах, проявляются определенные пробелы, и ОТГ способна их заполнить.

