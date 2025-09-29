Фарид Шафиев: Влияние ОТГ в регионе неуклонно растет
В регионе
- 29 сентября, 2025
- 09:30
Влияние Организации тюркских государств (ОТГ) в регионе постоянно усиливается.
Как сообщает Report, об этом сказал председатель Совета директоров Центра анализа международных отношений (ЦАМО) Фарид Шафиев на конференции мозговых центров государств-членов ОТГ в Баку.
По его словам, в последние годы влияние организации растет: "ОТГ служит миру и сотрудничеству в регионе. Внутри организации действуют принципы сотрудничества и равноправия".
Шафиев отметил, что некоторые международные организации нуждаются в серьезных реформах, проявляются определенные пробелы, и ОТГ способна их заполнить.
