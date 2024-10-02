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Фахреддин Алтун: В Тель-Авиве неизвестный пытался прервать прямой эфир TRT Haber

Фахреддин Алтун: В Тель-Авиве неизвестный пытался прервать прямой эфир TRT Haber В Тель-Авиве израильтянин преследовал команду турецкого гостелеканала TRT Haber и пытался прервать прямой эфир.
В регионе
2 октября 2024 г. 17:15
Фахреддин Алтун: В Тель-Авиве неизвестный пытался прервать прямой эфир TRT Haber

В Тель-Авиве израильтянин преследовал команду турецкого гостелеканала TRT Haber и пытался прервать прямой эфир.

Как передает Report, об этом написал в соцсети "Х" глава Управления по коммуникациям при Администрации президента Турции Фахреддин Алтун.

По его словам, неизвестный обвинил корреспондента канала в том, что он якобы не правдиво освещает происходящие в стране события. Нападавший использовал нецензурные слова в адрес журналиста и пытался отнять камеру у оператора.

Алтун также сообщил, что вместо того, чтобы арестовать провокатора, местная полиция задержала сотрудников турецкого телеканала.

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Версия на азербайджанском языке Təl-Əvivdə naməlum şəxs “TRT Haber”in canlı yayımını dayandırmağa cəhd edib

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