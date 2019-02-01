Facebook удалил несколько сотен аккаунтов, связанных с Ираном

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Баку. 1 февраля. REPORT.AZ/ Компания Facebook удалила несколько сотен аккаунтов и групп, связанных с Ираном.
Как передает Report, об этом говорится в сообщении компании.
«Сегодня мы удалили множество страниц, групп и аккаунтов, которые были вовлечены в скоординированную, вводящую в заблуждение деятельность в Facebook и Instagram», — отмечается в заявлении.
Как уточняется, речь идёт о более чем 780 страницах, группах и аккаунтах в обеих социальных сетях.
В октябре 2018 года Facebook удалил более 80 страниц, которые имеют иранское происхождение.
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