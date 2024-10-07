Экзит-поллы говорят о поддержке казахстанцами строительства АЭС

По результатам трех exitpoll-ов примерно 70 процентов казахстанцев проголосовали "за" на общенациональном референдуме, который прошел 6 октября, в поддержку проекта строительства АЭС, около 30 процентов проголосовали - против. Скоро итоги голосования огла

По результатам трех экзит-поллов примерно 70 процентов казахстанцев проголосовали "за" на общенациональном референдуме, который прошел 6 октября, в поддержку проекта строительства АЭС, около 30 процентов проголосовали - против. Скоро итоги голосования огласит Центральная комиссия референдума.

Как сообщает казахстанское бюро Report, вопрос строительства АЭС для граждан страны весьма болезненный, учитывая печальный опыт Семипалатинского полигона, от последствий которых до сих пор страдают казахстанцы.

По словам президента страны Касым - Жомарт Токаев, в случае положительного итога референдума, правительство должно заняться анализом, провести переговоры о том, кто будет строить АЭС. По его мнению, это должен быть международный консорциум.

Напомним, в шорт - лист претендентов в проект строительства АЭС в Казахстане вошли компании из Китая, Южной Кореи, Франции и России.

В интервью Report известный казахстанский эксперт энергетике Асет Наурызбаев, комментируя идею создания международного консорциума, заявил, что скорее всего это будет консорциум с участием "Росатома", который предоставит свой реактор для АЭС, а турбины и другое оборудование будут из Китая. "Вряд ли, европейские компании войдут в данный консорциум", - считает Наурызбаев.

Создание международного консорциума по строительству АЭС - это вариант, который таит несколько рисков, заявил в интервью Report другой казахстанский эксперт Рашид Жаксылыков.

"В случае создания международного консорциума Казахстану, в случае ЧП, не к кому будет предъявить спрос, так как ответственность будет размыта. Строительство АЭС- проект особой опасности и ответственности. Не уверен, что западные компании пойдут на такой шаг и будут участвовать в международном консорциуме", - резюмировал Рашид Жаксылыков.

Казахстанский эксперт Талгат Калиев в интервью Report высказал противоположное мнение. Он заявил, что идея создания международных консорциумов на важных и крупных проектах в Казахстане не нова и уже имеет успешный опыт.

В качестве примера он привел такие международные консорциумы, как NCOC (North Caspian Opereting Company), которая занимается освоением гигантского нефтегазового месторождения "Кашаган", или КТК (Каспийский трубопроводный консорциум) по реализации проекта самого длинного трубопровода из Казахстана через территорию России до черноморского порта.

6 октября в Казахстане проходил референдум по строительству АЭС. Явка избирателей составила 67,3%.