Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение AIIF 2025
    Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение AIIF 2025

    "Евротройка" призвала Иран предоставить МАГАТЭ доступ ко всем ядерным объектам

    В регионе
    • 24 сентября, 2025
    • 00:37
    Евротройка призвала Иран предоставить МАГАТЭ доступ ко всем ядерным объектам

    Страны "евротройки" (Великобритания, Германия, Франция - E3) и Европейский союз (ЕС) призвали Иран к возобновлению прямых переговоров с США и предоставлению МАГАТЭ доступа ко всем ядерным объектам.

    Как передает Report, об этом говорится в сообщении МИД ФРГ в соцсети Х.

    "Страны "евротройки" и ЕС настоятельно призвали Иран в ближайшие дни, а то и часы, предпринять практические шаги для решения давних проблем, связанных с его ядерной программой. Это включает в себя возобновление прямых переговоров с США и предоставление МАГАТЭ доступа ко всем иранским ядерным объектам в соответствии с его обязательствами", - указывается в заявлении.

    "Как страны Е3, мы готовы завершить процесс механизма snapback (по восстановлению антииранских санкций Совета Безопасности ООН - ред.) при необходимости, но это не будет означать конец нашего взаимодействия. Мы по-прежнему привержены поиску дипломатического решения проблемы иранской ядерной программы", - подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве Германии.

    По итогам прошедшей во вторник встречи в Нью-Йорке стороны договорились продолжить консультации по ядерной программе Ирана.

    Евротройка ядерная программа Иран
    "Avroüçlük" İranı MAQATE-nin bütün nüvə obyektlərinə girişinə icazə verməyə çağırıb

    Последние новости

    01:35
    Фото

    Азербайджан и Джибути подписали в Нью-Йорке визовое соглашение

    Внешняя политика
    01:21
    Фото

    Президент Ильхам Алиев встретился в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке с финским лидером — ОБНОВЛЕНО

    Внешняя политика
    01:15
    Фото

    Президент Азербайджана встретился в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке с кенийским коллегой — ОБНОВЛЕНО

    Внешняя политика
    01:13
    Фото

    На проспекте Зии Буниятова восстановили движение транспорта

    Инфраструктура
    00:56

    Мирзиёев: Ташкент выступает за трансформацию и расширение СБ ООН

    В регионе
    00:37

    "Евротройка" призвала Иран предоставить МАГАТЭ доступ ко всем ядерным объектам

    В регионе
    00:33
    Фото

    Ильхам Алиев встретился в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке с генсеком Совета Европы — ОБНОВЛЕНО

    Внешняя политика
    00:07
    Фото

    Президент Ильхам Алиев встретился в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке с иракским коллегой — ОБНОВЛЕНО

    Внешняя политика
    00:04
    Фото

    Президент Ильхам Алиев встретился в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке с премьер-министром Греции — ОБНОВЛЕНО

    Внешняя политика
    Лента новостей