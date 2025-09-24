"Евротройка" призвала Иран предоставить МАГАТЭ доступ ко всем ядерным объектам

Страны "евротройки" (Великобритания, Германия, Франция - E3) и Европейский союз (ЕС) призвали Иран к возобновлению прямых переговоров с США и предоставлению МАГАТЭ доступа ко всем ядерным объектам.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении МИД ФРГ в соцсети Х.

"Страны "евротройки" и ЕС настоятельно призвали Иран в ближайшие дни, а то и часы, предпринять практические шаги для решения давних проблем, связанных с его ядерной программой. Это включает в себя возобновление прямых переговоров с США и предоставление МАГАТЭ доступа ко всем иранским ядерным объектам в соответствии с его обязательствами", - указывается в заявлении.

"Как страны Е3, мы готовы завершить процесс механизма snapback (по восстановлению антииранских санкций Совета Безопасности ООН - ред.) при необходимости, но это не будет означать конец нашего взаимодействия. Мы по-прежнему привержены поиску дипломатического решения проблемы иранской ядерной программы", - подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве Германии.

По итогам прошедшей во вторник встречи в Нью-Йорке стороны договорились продолжить консультации по ядерной программе Ирана.