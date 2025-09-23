Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение AIIF 2025
    Главы МИД "евротройки" и Ирана обсудят ядерную программу Тегерана в ООН

    Министры иностранных дел стран "евротройки" (Великобритания, Германия и Франция) и Ирана, а также представитель Евросоюза встретятся на полях сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке во вторник.

    Как передает Report, об этом сообщает Agence France-Presse со ссылкой на дипломатический источник.

    Главной темой встречи станет развитие ядерной программы исламской республики и возможное введение санкций СБ ООН против Тегерана. Как отмечает агентство, у главы иранской дипломатии Аббаса Арагчи есть время до воскресенья, чтобы избежать возвращения санкций.

    Напомним, что 28 августа Великобритания, Германия и Франция инициировали запуск механизма snapback по восстановлению антииранских санкций Совета Безопасности ООН. При этом страны "евротройки" заявили о готовности продолжать вести переговоры по иранской ядерной программе в течение 30 дней для продления действия резолюции СБ ООН 2231, предполагающей снятие санкций против республики, срок действия которой истекает 18 октября.

    19 сентября СБ ООН отклонил резолюцию о невозобновлении санкционного режима в отношении Ирана. В ходе голосования за резолюцию высказались РФ, Китай, Алжир и Пакистан. Против проголосовали девять членов органа, включая США, Великобританию, Францию. Двое членов воздержались.

