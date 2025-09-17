Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 Лига чемпионов УЕФА российско-украинская война
    Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 Лига чемпионов УЕФА российско-украинская война

    Евротройка обсудит с Ираном повторное введение санкций ООН

    В регионе
    • 17 сентября, 2025
    • 13:24
    Евротройка обсудит с Ираном повторное введение санкций ООН

    Представители "европейской тройки" (Великобритания, Франция и Германия) планируют провести переговоры с Ираном по вопросу повторного введения санкций ООН в отношении Тегерана.

    Как передает Report, об этом агентству Reuters сообщил французский дипломатический источник.

    Согласно информации, министры иностранных Франции, Великобритании и Германии сегодня проведут телефонный разговор со своим иранским коллегой Аббасом Аракчи. В ходе беседы стороны намерены обсудить условия, ранее выдвинутые Тегерану, для отсрочки своего решения по повторному введению санкций ООН. 

    Великобритания, Франция и Германия 28 августа активировали механизм быстрого реагирования ("снэпбэк") для повторного введения санкций против Ирана из-за ядерной программы. Санкции будут вновь введены через 30 дней, если за это время не будет достигнуто новое соглашение с Тегераном по его ядерной программе.

    Евротройка ООН Иран Сейид Аббас Аракчи МИД Ирана Франция Великобритания Германия

    Последние новости

    13:34

    Глава КНР может посетить США в 2026 году

    Другие страны
    13:31

    "Карабах" повторил достижение "Барселоны" в Лиге чемпионов

    Футбол
    13:27

    Оборот взаимных туруслуг Азербайджана увеличился на 2%

    Финансы
    13:24

    Евротройка обсудит с Ираном повторное введение санкций ООН

    В регионе
    13:17

    WAM: ADQ и Азербайджанский инвестхолдинг намерены сотрудничать в сфере финуслуг

    Бизнес
    13:16

    Новым председателем Верховного суда России назначен Краснов

    В регионе
    13:16

    За 8 месяцев оштрафованы 25 тыс. пешеходов за нарушение ПДД

    Внутренняя политика
    13:12

    СМИ: Стармер отказался от надежды на отмену пошлин Трампа на сталь

    Другие страны
    12:58

    Гутерриш предлагает сократить бюджет ООН на 2026 год на $500 млн

    Другие страны
    Лента новостей