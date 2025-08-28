СБ ООН подтвердил, что "евротройка" уведомила о восстановлении санкций против Ирана

Председательствующая в Совете Безопасности ООН в августе Панама подтвердила, что Великобритания, Германия и Франция инициировали процесс восстановления санкций против Ирана после провала переговоров о ядерной программе Тегерана.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом журналистам представитель постоянного представительства Панамы при ООН.

"Да, они направили письмо с официальным уведомлением о своем запросе на запуск механизма snapback", - сообщил он.

Напомним, что 27 августа министры иностранных дел "евротройки" проинформировали госсекретаря США Марко Рубио о своем решении запустить механизм snapback, который возобновит действие санкций СБ ООН против Ирана.

09:13

Франция, Германия и Великобритания намерены уже в четверг задействовать механизм восстановления санкций СБ ООН против Тегерана, предусмотренный Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД) от 2015 года.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщает портал Axios.

"Лидеры "Евротройки" считают, что Иран годами явно нарушает свои обязательства по ядерной сделке 2015 года и не принимает никаких конкретных шагов для исправления ситуации", - пояснил Axios причины решения о запуске механизма европейский дипломат.

Он добавил, что "запуск механизма не будет означать конец дипломатии, страны "Евротройки" остаются открыты к взаимодействию с Ираном в течение нескольких недель до вступления в силу санкций ООН".

Сам процесс активирования механизма займет 30 дней, и европейцы, отмечает портал, хотят завершить его до того, как Россия начнет свое председательство в Совбезе ООН в октябре.