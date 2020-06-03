Евросоюз запрещает полеты армянских перевозчиков

Европейский союз запретил всем авиакомпаниям, базирующимся в Армении, совершать полеты в блок в соответствии с последними изменениями в списке небезопасных перевозчиков, ссылаясь на озабоченность по поводу регулирующего надзора страны за отраслью, сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ.

Первый черный список ЕС был составлен в 2006 году, и в нем приняли участие более 90 авиакомпаний, в основном из Африки. Запрет распространяется на перевозчиков пассажиров и грузов из стран, включая Демократическую Республику Конго, Экваториальную Гвинею, Либерию и Судан.

Авиакатастрофы в 2004 и 2005 годах, которые привели к гибели сотен европейских путешественников, побудили правительства ЕС искать единый подход к безопасности авиакомпаний через общий черный список. Список, обновляемый обычно два раза в год, основан на недостатках, обнаруженных во время проверок в европейских аэропортах, использовании компаниями устаревших самолетов и недостатках регуляторов авиакомпаний, не входящих в ЕС.